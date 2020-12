Retard à l'allumage, craquage final: Mouscron est lanterne rouge

La rencontre entre ces deux candidats au maintien a été palpitante de bout en bout. Mais au final, ce sont les Malinois qui se sont imposés.

Parfois, une rencontre entre deux équipes du bas de classement est tendue: l'enjeu prend le pas sur le jeu. Ce n'a pas été le cas de ce duel entre Malines et Mouscron. Dans un premier temps, les Malinois ont eu la main mise sur la rencontre, durant toute la première mi-temps pour être honnête.

Les Mouscronnois n'y sont pas et Malines compter un nombre incroyable d'occasions. Heureusement pour les Hurlus, Koffi veille au gain et semble invincible ce dimanche soir. Le gardien prêté par Lille devra cependant s'incliner sur un but de Karim Mrabti, bien servi par Engvall (38', 1-0).

Cet avantage n'est pas usurpé pour les hommes de Vranken... toujours absent du banc de Malines pour cause de Coronavirus. Mais après la pause, la musique sera totalement différente puisque c'est Mouscron qui va dicter son tempo. Les occasions se succèdent aussi sur le but de Thoelen qui semble à son tour dans un grand jour.

C'est un penalty, pour une faute de main de Schoofs, qui va aider les hommes de Jorge Simao: Dimitri Mohammed ne se fait pas prier pour égaliser (69', 1-1). Le nul est logique jusqu'ici. En fin de match, les deux équipes se rendent coup pour coup et ce sont les Hennuyers qui vont craquer. Shved, entré au jeu quelques minutes auparavant, roule Mohammed dans la farine avant de frapper fort dans le plafond de Koffi (83', 2-1).

Les Hurlus ne se remettront jamais de ce coup sur la tête et s'inclinent pour leur dernière rencontre de 2020. Une défaite au plus mauvais moment puisque Mouscron passera la petite pause hivernale en position de lanterne rouge.