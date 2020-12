De Camargo est ambitieux: "Regarder derrière n'est pas une bonne chose, nous pouvons encore rêver des playoffs"

Avec le six sur six que l'équipe vient de réaliser, le KV Malines s'est donné de l'air dans le bas du classement. De quoi regarder vers le haut? De Camargo y croit.

Est-ce que les deux victoires remportées par Malines étaient le déclic que le club attendait? L'ambition est revenue derrière les anciennes casernes: "C'est un groupe qui a une belle mentalité", a déclaré De Camargo. "Nous avons beaucoup de potentiel dans l'équipe et des jeunes qui veulent toujours travailler et apprendre. Certains détails dans certaines rencontres n'ont pas été à notre avantage mais tout le monde sait que nous devrions être plus haut dans le classement".

La question est de savoir ce qui est possible pour ce groupe cette saison: "La compétition est encore longue. Nous voulons regarder le plus haut possible, nous pouvons encore rêver des playoffs. Quand on regarde le classement, beaucoup d'équipes se tiennent en très peu de points".

L'ancien attaquant de Genk et du Standard ne veut certainement pas entendre parler de lutte pour le maintien: "L'équipe a assez de qualité. Regarder derrière soi, ce n'est jamais bon. Nous devons regarder vers l'avant et jouer chaque rencontre pour les gagner".