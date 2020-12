Le Club de Bruges conteste la sanction de Hans Vanaken

Le parquet de l'Union belge de football a proposé quatre journées de suspension, et 4.000 euros d'amende au meneur de jeu brugeois exclu vendredi face à Eupen (3-0) lors de la 19e journée de D1A.

Hans Vanaken a vu rouge pour une semelle sur le joueur d'Eupen Andreas Beck. Le parquet de l'Union belge a proposé deux matches effectifs pour la faute, et 2.000 euros d'amende, et deux matches effectifs de plus pour des propos déplacés, assortis aussi de 2.000 euros d'amende, a communiqué l'Union belge ce lundi.

Le meneur de jeu des Blauw en Zwart manquerait dès lors les quatre premières rencontres de 2021, soit les déplacements à Saint-Trond le 10 janvier, au Beerschot le 17 janvier, ainsi que les réceptions d'Ostende le 20 janvier et de Genk le 24 janvier.

Le Club Bruges a décidé en fin de journée de ne pas accepter la proposition du parquet de l'Union belge de football. Le Soulier d'Or passera donc mardi (14h30) devant le Comité disciplinaire de la fédération.