Le RSC Anderlecht tient son nouveau gardien de but

Anderlecht se cherche un n°2 en l'absence (plusieurs mois) de Hendrik Van Crombrugge. Le remplaçant de Timon Wellenreuther arrive des Pays-Bas également.

Warner Hahn (28 ans) devrait devenir le nouveau gardien de but remplaçant du RSC Anderlecht, d'après des informations concordantes de Het Laatste Nieuws et Voetbal International. L'ancien portier de Heerenveen (2017-2020), où il a notamment cotoyé Michel Vlap avant sa signature au RSCA, est libre depuis juillet dernier et est donc une solution à moindres frais pour Peter Verbeke.

Formé à l'Ajax Amsterdam, Hahn est passé par Dordrecht, Feyenoord (où il ne joue pas et enchaîne les prêts à Zwolle et l'Excelsior Rotterdam) et enfin Heerenveen. Il compte 14 sélections en Espoirs néerlandais.