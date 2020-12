Un joueur de l'Excel Mouscron intéresse le Panathinaïkos de Laszlö Bölöni

L'Excel Mouscron va-t-il perdre l'un de ses joueurs en vue de la course au maintien ?

D'après les informations de La Dernière Heure, Deni Hocko (26 ans) serait sur les tablettes du Panathinaïkos, qui serait prêt à enclencher les grandes manoeuvres dès l'ouverture du mercato. Hocko a perdu sa place de titulaire mais reste un élément important du groupe de Jorge Simao, d'autant plus dans l'optique d'une course au maintien très serrée.

Cependant, toujours d'après la DH, un prêt avec option d'achat serait acceptable aux yeux de Mouscron, et pour cause : Hocko, qui a déjà dû céder sa place au "Lillois" Onana, devrait ensuite concéder du temps de jeu en faveur de Darly Nlandu. Le Panathinaïkos est coaché par Laszlö Bölöni et le Roumain apprécie le profil du médian mouscronnois.