Derniers détails réglés: Bas Dost a signé à Bruges

Bruges avait annoncé son arrivée la semaine dernière, mais il restait un dernier détail à régler.

Cette fois, c'est officiel et définitif: le Néerlandais Bas Dost a paraphé un contrat d'un an et demi avec le Club de Bruges. Le joueur, Francfort et Bruges s'étaient déjà mis d'accord la semaine dernière, mais le Néerlandais devait encore passer ses tests médicaux.

Une dernière formalité désormais accomplie. Après la EreDivisie, la Bundesliga et la Liga NOS, Bas Dost découvrira la Pro League. Dès la reprise, le 10 janvier prochain, à Saint-Trond?