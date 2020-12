Eupen a craqué en fin de rencontre : "C'est vraiment dur"

Ce mardi soir, un comme-back a eu lieu au Kehrweg. À un quart d'heure du terme de la rencontre, Eupen menait 2-0 mais a vu Zulte Waregem planter trois buts et s'emparer de la victoire (2-3).

Eupen peut nourrir de gros regrets après sa défaite contre Zulte Waregem ce mardi soir. Les Pandas étaient si proches de la victoire mais ont craqué durant les quinze dernières minutes en encaissant trois buts. "C'est vraiment dur et je suis fâché. Nous ne méritions pas cela, nous devions l'emporter", a confié d'emblée Benat San José à l'issue de la rencontre. "Nous avons effectué une bonne première période durant laquelle nous aurions peut-être dû marquer plus qu'un goal. Après la pause, nous doublons la mise et avons l'occasion de tuer la rencontre à quelques reprises, en vain. La concentration s'est évaporée en fin de rencontre et les erreurs se sont multipliées", a souligné le coach d'Eupen.

Fortement touchés par le coronavirus, les Pandas avaient repris la compétition samedi dernier au Club de Bruges (3-0). S'ils ne comptent plus que six joueurs positifs au Covid-19, ils étaient dix-huit il y a deux semaines. "N'oublions que nous venons de jouer deux matchs en trois joueurs et que certains joueurs récupèrent encore. La fatigue était bien présente et certains joueurs avaient atteint leur limite. Nous vivons une période délicate et difficile, mais nous sortons peu à peu la tête de l'eau. Il va falloir néanmoins se réveiller, se reprendre et continuer de travailler dur", a ajouté le technicien espagnol.

Knowledge Musona a inscrit un doublé sur coup franc ce mardi soir. "Deux magnifiques buts et une belle prestation de sa part. Toutefois, ces deux buts sur phase arrêtée prouvent que nous avons eu du mal à trouver le chemin des filets en plein jeu malgré nos occasions", a conclu Benat San José.