Officiel: Radja Nainggolan retrouve sa maison

Son retour à l'Inter n'aura été que de courte durée.

Six mois après avoir quitté la Sardaigne, Radja Nainggolan est déjà de retour. En panne totale de temps de jeu à Milan, où sa relation avec Antonio Conte semble compliquée, le Ninja fait finalement son retour à Cagliari qui avait déjà essayé de le recruter l'été dernier.

Déjà prêté en Sardaigne la saison dernière, Radja Nainggolan avait inscrit quatre buts et distillé six assists en Serie A. Il tentera de faire aussi bien au cours des six prochains mois puisqu'il est à nouveau prêté jusqu'à la fin de la saison.