Le coach de Francfort évoque le départ de Bas Dost: "Une mauvaise surprise"

Bas Dost fera les beaux jours du Club de Bruges en 2021 et son ancien coach regrette son départ.

En période de crise sanitaire, les clubs doivent consentir à certains sacrifices et c'est, visiblement, ce que s'est résolu à faire la direction de l'Eintracht Francfort en laissant filer son attaquant néerlandais. "La pandémie est un défi économique pour tous les clubs. Bruges a vraiment insisté et le transfert de Bas Dost est un transfert lucratif pour nous", explique Fredi Bobic, directeur sportif du club allemand.

Du côté d'Adi Hütter, le coach de l'Eintracht, c'est en revanche la soupe à la grimaces. "Son départ a sonné comme une mauvaise surprise de Noël. Ne plus avoir Bas Dost, c'est une grande perte d'un point de vue sportif", regrette-t-il. Cette saison, le néo-Brugeois avait participé à 13 matchs, toutes compétitions confondues, et avait inscrit cinq buts et distillé trois assists.