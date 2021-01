Les excuses de Didier Lamkel Zé : "Je suis disponible pour le coach"

La saga Lamkel Zé a-t-elle enfin pris fin ? On en doute, mais l'Antwerp a en tout cas poussé son joueur à faire des excuses publiques après ses frasques des derniers jours.

Didier Lamkel Zé, qui s'était exprimé en exclusivité auprès de Walfoot la semaine passée et nous expliquait son envie claire de rejoindre le Panathinaïkos et Laszlö Bölöni, a fait bondir les supporters de l'Antwerp ce lundi en arrivant au club maillot du RSC Anderlecht sur le dos. "Demain, ce sera le Beerschot", promettait le Camerounais, dans une tentative claire de forcer son départ.

La signature de Franky Vercauteren ce lundi soir a-t-elle fait bouger les lignes ? Toujours est-il que Lamkel Zé s'est excusé publiquement, et cette fois pas via ses propres réseaux sociaux : l'ailier de l'Antwerp s'est exprimé via le club. "Je tiens à m'excuser auprès des supporters pour les événements récents. Ce sont des supporters magnifiques et merveilleuxqui m'ont toujours soutenu. Si j'ai réagi comme ça, c'est parce que j'avais la tête ailleurs, avec le transfert, ce n'était pas facile. Je m'excuse aussi auprès du vestiaire et du staff technique qui me soutient", déclare-t-il. "Je suis disponible pour le coach s'il a besoin de moi. J'espère qu'on se retrouvera très bientôt sur les terrains", conclut Lamkel Zé. Reste à voir si Franky Vercauteren est prêt à repartir d'une page blanche.