Un nouveau match reporté en Angleterre à cause du coronavirus

Le virus touche de plus en plus de clubs de l'autre côté de la Manche et la Fédération anglaise doit prendre des mesures.

Après plusieurs matches de Premier League, c'est au tour d'un match de FA Cup d'être reporté à cause de la pandémie du coronavirus. Ainsi, le duel entre Southampton et Shrewsbury Town de ce samedi n'aura pas lieu. La Fédération anglaise (FA) l'a confirmé jeudi soir après l'annonce de plusieurs cas de coronavirus dans l'équipe de D3 anglaise. Le club ne peut pas compter sur assez de joueurs pour la rencontre. Aucune nouvelle date n'a été communiquée pour la tenue du match.