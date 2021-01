Marouane Fellaini de retour chez les Diables ? "La porte reste ouverte"

Absent de l'équipe nationale depuis plus de deux ans, Marouane Fellaini n'écarte pas l'idée de faire son retour chez les Diables Rouges.

Marouane Fellaini reviendra t-il chez les Diables Rouges un jour ? La rumeur a fait son apparition pendant un temps et certains supporters aimeraient qu'elle se concrétise. Dans un entretien accordé à La Dernière Heure ce samedi, le principal intéressé a répondu à la question.

Interrogé sur son possible retour aux affaires, l'ancien Standardman n'a pas botté en touche. "Pour l’instant, je n’ai pas de réponse à donner. Je me concentre avant tout sur mon club. Le reste, on verra en temps voulu [...] Vous savez, j’ai fait mon temps en équipe nationale mais, si on me rappelle, je pourrais réfléchir. La porte reste ouverte."

Pour rappel, Marouane Fellaini compte 87 rencontres avec les Diables Rouges sur l'ensemble de sa carrière (18 buts, 4 assists). Sa dernière cape remonte à la défaite face à la France, en demi-finale de la Coupe du Monde 2018 (0-1). Voilà plus de deux ans que l'ancien Rouche n'a plus été appelé par Roberto Martinez...