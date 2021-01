Xavier Mercier, un capitaine investi

Xavier Mercier a hérité du brassard de capitaine à OHL et il prend sa mission très à coeur.

Depuis début décembre, le leader technique d'OHL est aussi le capitaine de son équipe et c'est un rôle qu'il prend très à cœur, comme le confie Marc Brys. "Il n'essaye pas de copier Frédéric Duplus ou David Hubert. Il fait ça à sa manière et c'est très naturel."

"Il avait déjà une place importante dans l'équipe, mais son impact sur le groupe a encore grandi. Il prend plus d'initiatives", estime le coach louvaniste. Et le Français tient aussi à prendre les jeunes sous son aile. "Quand on fait des équipes par exemple, il tient absolument à prendre les jeunes joueurs avec lui. C'est sa manière à lui de les encourager, de leur envoyer un signal."

Auteur de cinq buts et 11 assists depuis le début de la saison, Xavier Mercier est en plus de son nouveau rôle de capitaine, l'homme fort de la première partie d'OHL. Des performances qui devraient d'ailleurs lui valoir une place dans le top 10 du Soulier d'Or.