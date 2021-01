Pro League : le Beerschot stoppe sa spirale négative face à La Gantoise

Avec la réception de Gand ce dimanche, le Beerschot est parvenu à prendre un point à domicile. Un résultat nul qui permet aux hommes d'Hernán Losada de mettre un terme à leur série noire.

Fin de l'hémorragie pour le Beerschot. Opposé à La Gantoise ce dimanche après-midi, à domicile, le club de la ville d'Anvers a stoppé sa spirale négative, marquée par quatre défaites consécutives en championnat. Les deux formations se sont neutralisées sur la pelouse du stade olympique.

Alors qu'Ismaila Coulibaly a ouvert le score pour la formation mauve (23ème), Sven Kums lui a répondu, en égalisant sur penalty (43ème). Malgré la nette domination des Buffalos, comme en témoignent les statistiques (74% de possession de balle, 16 tirs à 7), le tableau d'affichage n'a plus bougé en seconde période. Score final : 1-1.

Au classement, le Beerschot est sixième, avec 29 unités au compteur, soit à égalité de points avec OHL et Courtrai. De son côté, La Gantoise est onzième, coincé entre Zulte-Waregem (27 pts) et le Standard de Liège (25 pts). Mais le classement devrait encore évolué avant ce soir puisque deux rencontres sont encore attendues aujourd'hui : OHL - Anderlecht et STVV - Club de Bruges.