Wouter Vrancken souligne la prestation défensive de ses joueurs : "Cette clean-sheet nous fait du bien"

Après un début de saison compliqué en bas de classement, les Malinois et Wouter Vrancken semblent avoir retrouvé la recette de la victoire. Avec un récent 9 sur 9 suite à la victoire de ce dimanche face à l'Antwerp (score final : 3-0), le club malinois se donne de l'air au classement.

A domicile, Malines a déjoué de bien belle manière les plans d'un Antwerp démobilisé. Le score de 3-0 traduit peut-être le grand retour des Malinois après une première moitié de saison plutôt compliquée.

"Cette fois-ci, ils sont récompensés de leurs efforts", a déclaré Wouter Vrancken à propos de ses joueurs. "Malgré les mauvais résultats en début de saison, je ne me suis jamais inquiété. Quelques fois, nous avons offert des cadeaux à l'adversaire dans le passé mais j'espère désormais que ce ne sera plus le cas".

Contre l'Antwerp, le KaVé s'est montré solide : "Nous avons été efficaces offensivement et derrière, nous avons gardé le zéro malgré une opportunité laissée à Refaelov. Je suis un entraîneur fier, cette clean-sheet, que nous attendions depuis longtemps, est également bonne pour la confiance du club. Nos arrières ont été très bons même si les regards étaient rivés sur nos buteurs Schoofs et Hairemans", a conclu le T1 malinois à l'issue de la rencontre.