Philippe Clement (presque) satisfait: "Notre meilleure mi-temps de la saison"

C'est un Bruges à deux visages qui a remporté sa première victoire en 2021 sur la pelouse de STVV.

Le Club de Bruges savait que ses principaux adversaires pour le top 4 et même pour le titre avaient perdu des points. "Mais nous n'y avons pas prêté attention. Nous voulions rester concentrés sur notre match". Du coup, il y avait tout de même une petite motivation supplémentaire vu la prestation du champion avant la pause.

"C'est notre meilleure mi-temps de la saison. Nous étions agressifs, il y avait du football, nous avons marqué deux superbes buts, j'ai vu beaucoup de mouvements, dans les positions. J'étais satisfait mais à la mi-temps j'ai demandé à mon équipe de revenir avec une mentalité parfaite car je savais que l'équipe adverse n'allait pas baisser les bras."

Pourtant, le deuxième acte de cette rencontre n'a pas été à la hauteur du premier: "Même si on a bien réagi dans le dernier quart d'heure, nous ne nous étions plus créés d'occasions. On n'a plus rien vu pendant une demi-heure. STVV nous pressait et nous a posé des problèmes. On savait aussi qu'ils sortaient d'un 9 sur 9 et qu'ils étaient donc en confiance. Heureusement au final nous gagnons ces trois points qui je pense sont mérités".