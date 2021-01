Hairemans s'offre sa meilleure saison en carrière avec Malines : "J'ai beaucoup de confiance"

Six buts, deux passes décisives. La saison de Geoffry Hairemans est sans doute la meilleure de sa carrière jusqu'à présent.

Hairemans a déjà marqué six fois cette saison, dont étrangement trois fois contre son ancien club de l'Antwerp: "Ce serait bien de pouvoir jouer contre eux chaque semaine. Je me sens bien en jouant contre eux", a déclaré Hairemans.

Mais quand même: les chiffres du milieu offensif du Malinwa peuvent être qualifiés de forts. Très forts. "J'ai beaucoup de confiance, je joue beaucoup, je peux presque toujours commencer les matches, c'est bien et ça donne aussi du courage."

Deux chiffres?

Hairemans joue déjà 1529 minutes cette saison et a commencé 18 des 20 matches de le 11 de base du KaVé. Et donc il peut espérer plus dans les semaines et les mois à venir: "Oui, j'espère terminer à deux chiffres (en termes de buts marqués, ndlr) cette saison"

Ce à quoi son coéquipier Rob Schoofs a immédiatement réagi avec une blague: "Avec les balles que je lui donne, cela devrait arriver".