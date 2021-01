Mbaye Leye ne s'est pas montré démonstratif après la victoire du Standard : "Ces moments de folie apparaîtront par la suite"

Le technicien sénégalais avait le sourire après son premier succès à la tête du Standard de Liège ce lundi soir. Toutefois, il restait mesuré à l'issue de la rencontre.

Première réussie pour Mbaye Leye à la tête du Standard de Liège ce lundi soir après la victoire contre Waasland-Beveren (3-1). Le T1 des Rouches est bien évidemment revenu sur la rencontre des siens mais a aussi expliqué pourquoi il ne s'était pas montré aussi démonstratif après son premier succès.

"Je suis là pour guider les joueurs, et le moment de plaisir, je l'ai quand je rentre ensuite dans le bureau. Je suis quelqu'un de concentré et j'avais d'ailleurs ce comportement même quand je marquais des buts. J'avais une manière très nulle de fêter les buts comme me l'a d'ailleurs souligné mon fils, c'est comme ça. Puis il y a le contexte et la situation du Standard de Liège. Quand nous irons plus loin et que nos idées prendront forme, il y aura ces moments de folie pour manifester cette joie. Ce match ne valait pas la peine de s'exciter", a souligné le T1 des Rouches.

Situation sanitaire oblige, le Standard de Liège a évolué de nouveau à huis-clos du côté de Sclessin. "J'espère que j'aurai la chance d'être encore sur le banc quand les supporters vont revenir. On ne sait jamais dans le football", a conclu Mbaye Leye.