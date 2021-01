River Plate frôle l'exploit, mais n'ira pas en finale de Copa Libertadores

La demi-finale retour de la Copa Libertadores entre Palmeiras et River Plate a été tendue jusqu'au bout, mais les Millonarios n'iront finalement pas en finale.

Battus 0-3 à Buenos Aires, Matias Suarez (titulaire) et ses équipiers devaient réaliser un exploit pour se hisser en finale de la Copa Libertadores. Et sur la pelouse de Palmeiras, River Plate a bien failli le faire : à la pause, des buts de Rojas et Borre avaient mis les Brésiliens dans les cordes (0-2). En seconde période, les visiteurs pensaient marquer le troisième but qu'il leur fallait, mais le VAR signalait un hors-jeu laissant Palmeiras devant au score cumulé.

Réduits à 10 à la 73e après la seconde jaune du buteur Rojas, les Argentins ne parviendront pas à faire céder un Palmeiras aux abois, mais qui disputera donc sa première finale depuis 2000 et tentera de remporter sa première Copa depuis 1999. Boca Juniors et Santos se disputent l'autre ticket pour la finale, qui aura lieu au Maracana de Rio le 30 janvier prochain.