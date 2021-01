Officiel: Anderlecht prolonge l'un de ses attaquants

Le Ghanéen avait rejoint le club bruxellois début 2017 avant d'intégrer l'équipe U21.

Mohammed Dauda choisit de prolonger son séjour à Anderlecht. L’attaquant signe un nouveau contrat jusqu’en 2023, avec une option jusqu’en 2024. Après avoir été prêté à l’équipe néerlandaise Vitesse et à la danoise Esbjerg FB pendant la saison 2019-2020, le Ghanéen est revenu à Neerpede l’été dernier.

"Mo est lui-même à l’origine de cette prolongation. Indirectement, il a convaincu tous les entraîneurs de pouvoir contribuer au succès de notre club. Sa vitesse et son efficacité sont des qualités essentielles lui permettant de jouer à différentes positions. Le jeune joueur est mauve et blanc dans l’âme et cherche en permanence à améliorer son jeu, ce qui est toujours un élément important", a expliqué Peter Verbeke, le directeur sportif des Mauves dans le communiqué.