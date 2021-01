Jean Onana, impérial au milieu : "On ne peut pas se relâcher !"

Jean Onana est sur une excellente dynamique : le Camerounais a sorti un match de haut vol contre le Racing Genk.

Il était l'un des meilleurs joueurs sur le terrain : Jean Onana, qu'on avait parfois pu voir si fébrile en début de saison, est désormais un pilier de l'Excel Mouscron. Mais l'international camerounais parlait collectif avant tout : "On était bien dans le match et je pense que même sans ce carton rouge, nous aurions pris le dessus", estime-t-il. "Mais oui, l'expulsion a libéré les espaces, bien sûr".

Au milieu de terrain, l'association entre Onana et Hocko s'avère très positive. "Ca marche bien entre nous, on y travaille dur. L'une des clefs du match, ça a été de s'adapter au terrain enneigé, ça a pris quelques minutes", continue le médian. "On quitte la dernière place, mais ce n'est pas une raison pour se relâcher. On veut continuer à remonter au classement".