"Moins parler d'Arnaud Bodart signifie que nous sommes sur la bonne voie"

Auteur d'un très bel exercice 2019-2020, le Liégeois est en train de confirmer cette saison et fait déjà partie des meilleurs portiers de Jupiler Pro League.

Arnaud Bodart ne cesse d'impressionner les observateurs et s'est montré à nouveau plusieurs fois décisif cette saison. "La deuxième année est plus difficile, il faut être présent. Ce qu'Arnaud a fait et il a même pris plus de responsabilités dans les vetiaires. L'année dernière, il faisait juste son boulot. Dorénavant, il a pris une autre dimension et parle avec les joueurs", a souligné Mbaye Leye.

Le dernier rempart du matricule 16 a réalisé de solides arrêts cette saison et a même été élu plusieurs fois meilleur rouche à l'issue de rencontres. "À la fin de chaque match, on parlait de Bodart et on le qualifiait de sauveur. Après Waasland-Beveren, on n'a pas trop parlé de lui mais plutôt des joueurs de champ. Cela veut dire que nous sommes sur la bonne voie. Moins parler d'Arnaud signifie que les autres ont fait leur boulot", a souligné l'entraîneur principal du Standard.