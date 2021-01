Nouvelle blessure pour Adrien Trebel avec Anderlecht

Opposé à l'Union Saint-Gilloise ce samedi en amical, Adrien Trebel est sorti sur blessure. Dans le derby bruxellois, Anderlecht s'est incliné.

Quand reverra-t-on Adrien Trebel en Pro League ? Sans doute pas de si tôt. En effet, ce samedi après-midi, le milieu de terrain français s'est blessé dans le cadre d'un match amical face à l'Union Saint-Gilloise, comme le rapporte La Dernière Heure. Alors qu'il portait le brassard de capitaine, le numéro 25 est sorti en fin de première période.

Titulaire en début de saison (5 matchs joués sur 6), Adrien Trebel a perdu sa place après une longue absence due à une blessure au genou. Il n'a plus porté les couleurs des Mauves en match officiel depuis le 19 septembre 2020. C'était face à Waasland-Beveren dans le cadre de la sixième journée de Pro League (victoire 2-4 du Sporting). Depuis, le joueur de 29 ans n'est plus apparu dans le noyau A.

Après s'être incliné face à Eupen hier, Anderlecht a récidivé ce samedi face à l'autre club bruxellois. Les hommes de Vincent Kompany ont une fois de plus perdu sur la plus petite des marges (1-0). La faute à une grossière erreur de Warner Hahn, convertie en but par Dante Vanzeir. Mauvaise passe pour le RSCA.