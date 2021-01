Erwin Mulder (ex-Feyenoord) évoque le Klassieker face à l'Ajax

Ce dimanche soir, l'Ajax Amsterdam affronte Feyenoord ; nous en avons profité pour discuter avec Erwin Mulder, ancien portier du club de Rotterdam.

Le Klassieker reste un match à part au sein du football néerlandais, et Erwin Mulder (31 ans), actuellement à Heerenveen, s'en rappelle bien. "La pression sur les épaules des joueurs est vraiment très forte durant ces rencontres. La rivalité entre les deux clubs dépasse le cadre du terrain, c'est un match entre deux villes ! Les joueurs veulent rendre leurs supporters heureux et remporter ce match signifie tout pour les supporters de ces équipes", analyse-t-il pour nous.

Dans les circonstances actuelles, domicile ou extérieur diffèrent peu, mais en temps normal, l'ambiance d'un Klassieker est bien sûr particulière. "Le Kuip, c'est une sensation incroyable en tant que joueur. Les supporters de l'Ajax, eux, peuvent être très hostiles vis-à-vis de l'adversaire, mais ça te motive aussi, car gagner là-bas a dès lors un goût très particulier", rigole Mulder. "Ce n'est pas un match normal".

Les légendes néerlandaises entre les perches

Si Mulder a évolué à Feyenoord, il reste admiratif d'un joueur : "Van der Sar restera à mes yeux le plus grand gardien néerlandais de tous les temps. C'était mon idole d'enfance. Malheureusement, je ne l'ai jamais rencontré - il était de l'Ajax, moi de Feyenoord! Mais j'aimerais le rencontrer pour parler de nos expériences. Je le voyais jouer étant petit et je me disais que je voulais devenir comme lui, c'est une légende".

Une autre légende est quant à elle revenue à l'Ajax : Maarten Stekelenburg. "En 2010, je me rappelle de ses prestations en Afrique du Sud. Il était le meilleur gardien de cette Coupe du Monde. C'était il y a déjà 10 ans ... Maarten avait été incroyable".