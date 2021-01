Anderlecht accueille encore un ancien jeune à l'entraînement

Après Mohamed Bouchouari, Anderlecht accueille à nouveau un ancien jeune de Neerpede à l'entraînement. Aucune promesse de contrat n'a cependant été faite.

Hotman El Kababri (20 ans) est de retour au RSCA pour entretenir sa forme avec les U21, nous apprend La Dernière Heure ce lundi. Le joueur formé à Neerpede avait quitté le club au mercato hivernal 2020 sous la forme d'un montage étrange : El Kababri signait à Zulte Waregem, mais le Borussia Dortmund gardait les droits du joueur s'il réussissait à s'imposer.

Depuis, le back droit, qui restera dans l'histoire comme l'un des 11 titulaires du premier match officiel de Vincent Kompany face au KV Ostende, n'a pas joué pour Zulte et a été prêté cette saison au Lierse-Kempenzonen, en D1B. Mais El Kababri a été écarté du groupe par Tom Van Imschoot et n'a donc plus d'option pour s'entraîner. Anderlecht fait donc acte de charité, mais aucun contrat ne devrait être offert au joueur.