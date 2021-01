Les Mauves qui affronteront Charleroi sont connus : toujours pas de Bundu dans le groupe

Vincent Kompany a révélé son noyau pour le match très important de ce mardi face au Sporting Charleroi.

Adrien Trebel, qui aurait pu être prêt pour la réception de Charleroi, s'est blessé à l'entraînement et est donc absent. Absents également : Mustapha Bundu et Antoine Colassin, tout comme Bogdan Mykhaylichenko.

Charleroi est 4e et Anderlecht 7e, mais les deux équipes ne sont qu'à une seule unité d'écart et le match est donc déterminant dans la course au top 4.