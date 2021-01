Verboom sur ses anciens équipiers : "Hazard et Meïté au top européen ? On ne pouvait pas l'imaginer !"

Zulte Waregem a vu passer plusieurs joueurs actuellement au top européen : Thorgan Hazard au Borussia Dortmund, et désormais Souhaliho Meité à l'AC Milan. Bryan Verboom a côtoyé les deux.

Actuellement à Aarau, Bryan Verboom (28 ans) a disputé plusieurs saisons à Zulte Waregem, où il a cependant dû partir en prêt juste avant la victoire en Croky Cup. "Si j'ai des regrets concernant ce trophée remporté en mon absence ? Non, c'était juste la saison de trop pour moi au Gaverbeek", relativise Verboom. "J'aurais déjà dû partir l'été précédent (en 2016, nda), mais ça ne s'était pas fait, donc en janvier, c'était inévitable. Je reste content pour Zulte, c'est grâce à ce club que j'ai pu faire carrière".

Et à ses côtés à Zulte Waregem se trouvaient quelques joueurs actuellement au top européen. C'est notamment le cas de son ami Thorgan Hazard, ainsi que de Souhaliho Meïté, prêté cet hiver à l'AC Milan par le Torino. "Thorgan et Souhaliho étaient des joueurs de grande qualité mais de là à dire qu'on les voyait au sommet européen ? On ne pouvait pas le prévoir et honnêtement, je crois qu'eux-mêmes n'y pensaient pas", estime Verboom. "Ils ont fait étape par étape. Zulte, puis Mönchengladbach pour Thorgan, où il a dû prendre un temps d'adaptation ; Souhaliho, lui, a dû faire ses preuves partout. Zulte, Monaco, Bordeaux, ça n'a jamais été donné pour lui".

Lukaku, "un cas à part"

En équipes de jeunes au RSC Anderlecht, Verboom a connu un autre phénomène : un certain Romelu Lukaku. Qu'il était un peu plus facile d'imaginer réussir à ce point : "Romelu, c'est une exception (rires). Lui, ça fait depuis le début qu'il a de l'avance sur tout le monde. Je ne suis pas vraiment surpris qu'il soit arrivé à l'Inter Milan et fasse partie des meilleurs 9 du monde", affirme l'ancien jeune de Neerpede. "Il fait des trucs extraordinaires, il bat les records de Ronaldo ... mais ça ne me choque pas : c'est un monstre. Vraiment un monstre".