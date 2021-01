📷 Des supporters de l'Antwerp se déchaînent une fois de plus sur Lamkel Zé et la direction du club

L'attaquant camerounais a pourtant sauvé son club mercredi soir en marquant un but crucial face au Cercle de Bruges.

Mais il semblerait que ce soit définitivement fini entre certains supporters de l'Antwerp et Didier Lamkel Zé. Malgré un but salvateur mercredi soir, l'attaquant n'est vraisemblablement plus le bienvenu au Great Old.

Des supporters ne comprennent pas la décision de le reprendre dans l'équipe après ses dernières frasques. Ils ont placé une nouvelle banderole devant le Bosuil : "La direction du club : p**** de LZ".