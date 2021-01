Un membre du CA d'Anderlecht croit en Kompany : "Le club est toujours jugé sur son passé"

Le Sporting d'Anderlecht a cartonné face à Charleroi lors de sa dernière rencontre de championnat mais le club a connu des hauts et des bas cette saison.

Il ne faut pas tirer de conclusions hâtives mais actuellement la saison du Sporting d'Anderlecht est en dents de scie. Si la victoire face à Charleroi ne fait pas débat, les Mauves ont déjà manqué plusieurs occasions de prendre les trois points cette saison.

Des contre-performances qui ont fait fuser les critiques dans tous les sens mais certains restent confiants. C'est le cas de Patrick Lefevere, patron de l'équipe cycliste Deceuninck Quick-Step mais également membre du CA d'Anderlecht.

"Il semble qu'ils soient exactement dans la bonne échappée à chaque fois, mais qu'ils sont toujours rattrapés à chaque fois juste avant l'arrivée", a-t-il confié à Sporza en utilisant une métaphore cycliste.

"J'ai toujours dit que la panique est un mauvais conseiller, mais on sent le stress monter avec Kompany. Anderlecht est toujours jugé sur le passé, qui n'est plus là. Mais Rome et Paris ne se sont pas non plus construits en un jour."