Olivier Deschacht, stop ou encore ?

Après la dernière rencontre face à Anderlecht, Olivier Deschacht avait donné une indication sur la suite de sa carrière : "C'était peut-être la dernière fois que je jouais contre eux". Le défenseur semble vivre sa dernière saison en tant que pro, à moins que...

Zulte Waregem espère conserver Olivier Deschacht une année supplémentaire. A 39 ans, l'ex-Anderlechtois fait partie des joueurs les plus réguliers du noyau de Francky Dury. Les dirigeants du Essevee auraient déjà préparé une prolongation pour le joueur. "Certaines personnes aimeraient que je continue", a-t-il déclaré à Krant van West-Vlaanderen.

"Mais dans ma tête, une petite voix me dit que je pourrais vivre une nouvelle année de stress, de fatigue et de douleurs. Je prendrai sans doute une décision au mois de mars. J'aimerais préparer mes éventuels adieux et j'ai quelques idées en tête. C'est dommage que les stades soient vides, mais j'aimerais fêter ça avec ma famille".