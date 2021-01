Timothy Derijck flingue la direction courtraisienne : "On laisse partir trois joueurs qui ont joué 90% des matchs"

Le défenseur était furieux après la défaite du KVK face au Cercle 1-2. La direction courtraisienne a laissé partir Lepoint, Mboyo et Van Der Bruggen lors du mercato hivernal. Trois joueurs importants au sein du noyau.

Le capitaine de Courtrai Timothy Derijck était frustré après la défaite de son équipe face au Cercle de Bruges : "Nous avons laissé partir trois joueurs qui ont joué près de 90% des matchs avec l'équipe", pestait-il. Les Courtraisiens ont enregistré les départs de Lepoint, Mboyo et Van Der Bruggen durant le mercato hivernal.

"Nous perdons trois Belges et ce n'est jamais facile dans un groupe". Un détail important quand on sait que les équipes du championnat doivent aligner six Belges sur la feuille de match. Pour respecter le quota, Yves Vanderhaeghe a dû sélectionner deux joueurs des U21. Une situation compliquée pour les Courtraisiens.

Le club flamand va devoir se mettre à la recherche d'éléments belges afin de respecter les règles de la Pro League.