Encore des pépins pour le Sporting de Charleroi

Les blessures s'ajoutent aux défaites dans ce début d'année qui n'épargne décidément rien au Sporting de Charleroi.

Après Steeven Willems et Jules Van Cleemput et sans oublier Gjoko Zajkov qui est toujours sur la touche, ce sont Kaveh Rezaei et Modou Diagne qui ont dû quitter la pelouse de Sclessin prématurément dimanche soir.

"Modou a pris un coup et il m'a dit qu'il qu'il ne voyait plus rien sur les longs ballons, on a décidé de le faire sortir pour ne pas prendre de risque. Et Kaveh s'est bloqué le dos ou la hanche dans un duel. Il a essayé de continuer, mais il n'avait plus aucune mobilité", précise Karim Belhocine.

"Des moments difficiles qui vont nous rendre plus forts"

De nouveaux pépins qui s'ajoutent à une liste déjà bien remplie. "C'est le lot du Sporting de Charleroi en ce moment. On fait face à des problèmes avant et pendant les matchs", analyse l'entraîneur carolo, un brin fataliste.

Mais certainement pas résigné. "C'est dans la difficulté qu'on voit comment se comporte une équipe. Ce sont des moments difficiles qui vont nous rendre plus forts en tant qu'équipe et en tant que club."