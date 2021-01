L'OL va envoyer des joueuses vers sa filière américaine

L'Olympique Lyonnais a récemment racheté le Reign FC, renommé OL Reign. Plusieurs joueuses devraient traverser l'Atlantique.

Le président de l'OL, Jean-Michel Aulas, a confirmé que dans le cadre de la reprise du Reign FC par l'Olympique Lyonnais, plusieurs joueuses allaient être transférées aux USA. "On a une politique de recrutement mondiale, et on peut envisager que des joueuses de l'OL soit transférées à l'OL Reign", déclare-t-il dans des propos relayés par L'Equipe.

Certaines joueuses ont ainsi une clause intégrée dans leur contrat, leur permettant de rejoindre quand elles le désirent l'OL Reign. Ce sera le cas de plusieurs joueuses, qui rejoindront le club de l'État de Washington pour l'aider à remporter le championnat américain. Les noms évoqués sont ceux de Dzsenifer Marozsán, Sarah Bouhaddi ou encore Wendie Renard.