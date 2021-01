L'Union Belge confirme: fin de la partie pour le football amateur

Ce n'est pas une surprise, mais c'est officiel.

La cellule de crise de l'Union Belge se réunissait ce lundi pour décider du sort réservée aux compétitions amateur en Belgique et sa décision est sans appel: saison blanche pour toutes les compétitions réservées aux plus de 12 ans.

"C'était la seule décision possible au vu des mesures sanitaires qui sont encore d'actualité pour lutter contre le Covid-19", estime l'URBSFA dans son communiqué. La Fédération envisage toutefois de soutenir les clubs dans cette période compliquée et "va supprimer les contributions fédérales pour les mois à venir durant lesquels on ne pourra pas jouer au football".

Seules quatre compétitions iront normalement à leur terme en Belgique cette année: la Pro League, la D1B, la Super League et la Coupe de Belgique.