📷 Carles Puyol présente le maillot spécial 'El Clasico' du Barça

Le FC Barcelone a sorti un maillot spécial pour 'El Clasico', qui est présenté par la légende du club Carles Puyol (42 ans).

Le maillot est un mélange des rayures habituelles rouges et bleues, avec les couleurs catalanes. Le maillot unique ne sera porté que lors du Clasico (le prochain est programmé pour avril).

Le Barça occupe la troisième place après 19 journées, à 10 points du leader l'Atlético de Madrid et à trois points derrière le Real Madrid qui est dauphin.

