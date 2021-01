🎥 La fête à Brandon Mechele dans le vestiaire brugeois: "On n'avait finalement pas besoin de Bas Dost"

Héros inattendu du choc entre les deux premiers de Pro League, Brandon Mechele a eu droit à son heure de gloire dans le vestiaire après la rencontre.

Brandon Mechele attendait ça depuis un certain temps, il a sans doute choisi le meilleur moment pour frapper. Plus de quatre ans après son dernier but en championnat, le défenseur brugeois a inscrit le but décisif du choc entre Bruges et Genk.

Au terme d'un superbe enchaînement qui en a surpris plus d'un. Et pas seulement les observateurs. Le vestiaire brugeois a lui aussi été bluffé par le but décisif de Brandon Mechele.

"Classe mondiale"

Comme le montrent les images publiées par le Club sur les réseaux sociaux. "Un top attaquant, on n'avait finalement pas besoin de Bas Dost", souriait Mats Rits juste après la rencontre. "Un but de classe mondiale", enchaîne le Néerlandais. "Je vois ça à l'entraînement tous les jours: contrôle poitrine, frappe du gauche. Phénoménal", estime Charles De Ketelaere.

Et la conclusion revient à Philippe Clement: "Si Brandon Mechele marque des buts comme ça, on va devenir vraiment très difficile à battre!"