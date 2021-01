JPL : Malines émerge dans les derniers instants au terme d'un match riche en buts

22e journée de JPL au Freethiel avec la rencontre entre Waasland-Beveren et Malines.

Rendez-vous important dans le bas de classement entre la lanterne rouge Waasland-Beveren et le FC Malines (13e), qui reste au contact de la zone rouge malgré ses cinq victoires en six matchs, alors que Waasland-Beveren reste sur un nul encourageant à Anderlecht.

Sandy Walsh mettait Malines aux commandes après 9 petites minutes de jeu, bien servi par Marian Shved. L'Ukrainien se muait ensuite en buteur (26e) pour doubler la mise et donner une avance méritée aux Malinois.

Mais après la pause, Waasland-Beveren revenait avec de bien meilleures ambitions et Faucher (60e) réduisait la marque à l'heure de jeu avant d'égaliser (70e). Le doublé du Français (sur deux assists du Liégeois Alessandro Albanese) remettait Waasland-Beveren dans le coup.

Les locaux passaient même tout près du 3-2, et alors qu'on se dirigeait vers un nul, Marian Shved dans les arrêts de jeu inscrivait son second de la soirée mais surtout le but de la victoire pour Malines, qui se rapproche du milieu de tableau alors que Waasland-Beveren reste bon dernier.