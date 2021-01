Mickaël Tirpan explique pourquoi il a rejoint le Fortuna Sittard

Alors qu'il évoluait à Kasimpasa depuis un an, le joueur âgé de 27 ans s'est engagé avec le Fortuna Sittard sous la forme d'un prêt sans option d'achat lors de ce mercato hivernal.

Alors qu'il était indéboulonable du côté de Kasimpasa, Mickaël Tirpan a fait le choix de quitter le club stambouliote cet hiver afin d'être plus proche de sa femme et de sa petite fille. "Au niveau sportif, tout se passait très bien à Kasimpasa mais je suis parti pour des raisons familiales. Ma femme a des soucis de santé et j'ai une petite fille de un an. J'ai donc pris mes responsabilités de mari et de père en revenant auprès d'elles", a confié l'ancien Hurlu et Panda évoluait à 2 500 kilomètres des deux femmes de sa vie.

© photonews

Alors qu’il lui reste 18 mois de contrat et qu’il constitue une valeur marchande élevée, le Belge peut compter sur la compréhension de ses dirigeants qui l'ont prêté au Fortuna Sittard. "Je garde également de très bons souvenirs de mon passage en Süper Lig. Un magnifique championnat, relevé qui plus est, où j'ai appris, grandi et démontré que je possédais les qualités requises", a souligné le défenseur polyvalent.

Tirpan aurait pu effectuer son retour en Belgique cet hiver. "J'ai reçu trois offres concrètes mais le Fortuna Sittard m'a directement conquis. Le club me voulait absolument et me faisait entièrement confiance. Un très bon feeling puis j'avais envie de découvrir également l'Eredivisie, un championnat excitant. Une nouvelle découverte, une nouvelle aventure", a précisé celui qui a déjà disputé trois rencontres avec ses nouvelles couleurs.

© photonews

"J'étais directement fit et disponible donc le coach m'a aligné", a ajouté celui qui a marqué le week-end dernier contre l'Ajax (1-2).

Alors qu'il évoulait au poste de milieu défensif en Turquie, l'ancien joueur de Seraing retrouve le côté droit aux Pays-Bas. "Je joue à nouveau au poste de back droit mais je suis polyvalent. Je peux évoluer au milieu mais aussi au sein de la charnière centrale. Je joue là où je peux au mieux aider l'équipe. Mon avenir ? Je me sens épanoui ici mais nous verrons bien dans six mois", a conclu Tirpan.

Pour rappel, Mickaël Tirpan a notamment porté les couleurs du RFC Seraing (2014-2015), de Mouscron (2015-2017), d'Eupen (2017-2018) et de Lokeren (2018-2020), avant de rejoindre la Turquie et Kasimpasa en janvier 2020.