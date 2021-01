Le directeur général du FC Liège évoque la saison blanche : "Le match contre Anderlecht devait être la cerise sur le gâteau, c'est finalement le gâteau..."

Le verdict est tombé ce lundi, la saison 2020-2021 de football amateur est terminée.

La cellule de crise a décidé lundi, à l'unanimité, de mettre un terme aux compétitions masculines et féminines au sein du football amateur. Une saison blanche a donc été décrétée et les classements ont été annulés. Il n'y aura donc pas de champions, de promus ou de descendants. "Nous nous attendions à cette décision, donc ce fut une demi-surprise", nous confie Pierre-Laurent Fassin, le directeur général du FC Liège. "Nous étions prêts à jouer au football le plus longtemps et tard possible mais la sécurité sanitaire avant tout. La santé prime avant le sport", a expliqué le dirigeant des Sang et Marine.

Cette décision est un coup dur pour les clubs de Nationale 1 qui visaient la promotion en D1B. D'ailleurs, le Patro Eisden Maasmechelen et 46 joueurs de la série mettent en demeure la Fédération belge de football (URBSFA) car toutes les compétitions du football amateur ont été annulées en raison de la pandémie de coronavirus. L'avocat Walter Van Steenbrugge a reçu le mandat de poursuivre l'Union belge.

"Une action en justice à laquelle nous ne participons pas. Ce n'est pas la philosophie du Football Club Liégeois. Nous ne sommes pas en faveur des recours et ou des menaces juridiques. Ce sont les instances du football belge qui tranchent et décident, nous de notre côté, nous n'avons pas les cartes en main. C'est une situation compliquée pour tous les clubs concernés et leurs supporters. Nous avons bientôt un match contre Anderlecht qui nous attend le 3 février prochain lors des seizièmes de finale de la Coupe de Belgique. Cette rencontre devait être la cerise sur le gâteau, c'est finalement le gâteau...", a souligné le directeur général du FC Liège.

Une solution pourrait être trouvée pour les clubs de Nationale 1 qui obtiendraient la fameuse licence pour évoluer en D1B. Les deux ailes de la Fédération, Voetbal Vlaanderen et l'ACFF, ont envisagé un mini-championnat voire une sorte de playoffs. "Nous sommes ouverts à la discussion concernant cette option, nous avons toujours voulu jouer mais il faut voir si c'est possible. Nous verrons bien ce qu'il en est", a conclu Pierre-Laurent Fassin.