Timothy Castagne plébiscité par les supporters de Leicester City

Timothy Castagne a été élu meilleur joueur de Leicester City par les supporters suite à un calcul effectué par la très sérieuse BBC.

La BBC a ainsi réalisé la moyenne des notes attribuées depuis le début de la saison aux joueurs de chaque club de Premier League par les supporters après chaque rencontre et désigné de cette façon le joueur qui a le plus impressionné durant la première moitié de saison (en ne prenant en compte que ceux qui ont disputé plus de six rencontres).

Petite surprise à Leicester City, où évoluent pourtant des joueurs comme Jamie Vardy, James Maddison ou Youri Tielemans : c'est Timothy Castagne qui a recueilli les votes les plus positifs de la part des supporters, avec une moyenne de 6,94 sur 10. "Castagne est un excellent transfert et l'un des joueurs les plus constants de Leicester depuis le début de la saison", affirme la BBC.