Voici la sélection d'Anderlecht pour le match à Mouscron : Sambi Lokonga et Adrien Trebel font leur retour

Ce mardi soir, le Sporting d'Anderlecht se déplacera à Mouscron lors de la 24ème journée de Jupiler Pro League.

Anderlecht a communiqué concernant son groupe pour le match contre Mouscron. Abdoulay Diaby n'est pas là à cause de douleurs au dos et Cullen est quant à lui mis au repos. Sambi Lokonga a repris les entraînements et est prêt pour le match de ce soir tout comme Adrien Trebel et Marco Kana.

Le nouveau venu, Bruun Larsen est lui aussi dans la sélection, mais pas

Ashimeru qui n’est pas encore prêt.