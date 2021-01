Zinho Gano en route vers un autre club de Pro League

Sur une voie de garage à Genk, l'attaquant devrait débouler dans un autre club belge.

Barré par Paul Onuachu et Cyriel Dessers, Zinho Gano n'a pas voie au chapitre à Genk depuis qu'il est revenu d'un prêt d'une saison à l'Antwerp. Le club et le joueur sont à la recherche d'une solution et elle pourrait être trouvée avant la fin du mercato.

Selon Het Nieuwsblad, Genk et le KV Courtrai négocient et sont proches d'un accord. Zinho Gano pourrait donc débarquer au Stade des Eperons d'or. Reste à voir si les Kerels bénéficieront d'une option d'achat.