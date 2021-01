🎥 Le joli et "précieux" coup-franc de Dorian Dessoleil: "Ali m'a dit de la mettre comme contre le Standard"

Le Sporting de Charleroi a enfin stoppé sa série de cinq défaites consécutives et c'est Dorian Dessoleil, en bon capitaine, qui a montré la voie à suivre en égalisant d'un trÚs joli coup-franc.

Dorian Dessoleil avait déjà inscrit un but cette saison, c'était justement à OHL. De la tête, il a remis ça mercredi soir, contre les Louvanistes. Du pied gauche et d'un coup-franc parfaitement botté cette fois.

Et ce n'est pas une première pour le capitaine carolo qui avait également transformé un coup -ranc direct contre le Standard en début d'année 2020. "J'ai dit à Ali que je voulais le frapper: il m'a dit: 'Tu mets la même que contre le Standard'. J'ai frappé et elle est rentrée, avec un peu de réussite."

"Un but précieux, mais un goût de trop peu"

Le ballon a, en effet, touché le poteau, avant de franchir la ligne mais Dorian Dessoleil a célébré ce but avec sobriété. "C'est ma façon de faire ça, mais je pense que ce n'est pas le moment de célébrer un but. On célébrera à la fin de saison", insiste-t-il.

Car le capitaine carolo en est conscient, le Sporting aurait pu prendre les trois points. "C'est un but précieux parce qu'il nous permet de mettre fin à notre série de défaites, mais il a un goût de trop peu parce qu'on a eu pas mal d'opportunités", regrette-t-il.