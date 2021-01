Marc Degryse prend la défense de Vincent Kompany : "Impossible de jouer du bon football sur ce type de terrain"

Le RSCA a été tenu en échec par Mouscron, ce qui a généré une pluie de critiques à l'égard de Vincent Kompany.

Mais selon Marc Degryse, ce nul arraché par le Sporting n'est pas si dramatique : "Je suis d'accord avec Kompany quand il a évoqué les circonstances après le match à Mouscron", a déclaré Degryse à Het Laatste Nieuws.

"Les conditions n'étaient pas idéales, c'est le moins que l'on puisse dire. Je pense qu'il était impossible de jouer du bon football sur ce type de terrain. Le but refusé de Mukairu est tombé après une belle attaque bien construite, mais la phase était une exception car aucune des deux équipes n'a réussi à bien combiner", poursuit l'ancien Diable Rouge.

"Anderlecht a souvent usé de longs ballons vers Nmecha, et je pense que c'était une consigne de Kompany. Lorsqu'il a dit qu'ils joueraient à 200 à l'heure, il voulait probablement dire de trouver Nmecha le plus rapidement possible. C'est pourquoi j'ai quelques réserves sur les critiques qui lui ont été adressées", a conclu Marc Degryse.