Une vague de départ à venir à Dortmund?

La situation sportive du Borussia Dortmund est préoccupante.

Après une série de trois matchs sans victoire (1 nul et 2 défaites), le Borussia Dortmund se retrouve à une décevante 7e place en Bundesliga. La situation sportive du BVB est préoccupante et ses dirigeants se préparent au pire des scénarios : une absence en Ligue des Champions la saison prochaine. Ce qui représenterait un manque à gagner important pour le club allemand, également touché par la crise actuelle.

Selon Bild, la direction de Dortmund planche déjà sur ce scénario. Elle envisage ainsi de laisser partir plusieurs joueurs à forte valeur marchande l'été prochain. Dans cette liste, on y retrouve l'ailier Jadon Sancho (20 ans, 16 matchs et 2 buts en Bundesliga cette saison), le latéral gauche Raphaël Guerreiro (27 ans, 15 matchs et 2 buts en Bundesliga cette saison) ou encore le milieu offensif Giovanni Reyna (18 ans, 17 matchs et 3 buts en Bundesliga cette saison).

En revanche, le média allemand précise qu'une vente d'Erling Håland n'est pas du tout au programme. Le Borussia veut bâtir autour du phénomène norvégien et n'a pas l'intention de le sacrifier dans six mois.