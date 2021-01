Vanhaezebrouck est satisfait mais: "Un point, ce n'est pas assez"

La Gantoise a sauvé un point dans les dernières secondes contre une équipe de STVV qui n'est pas passée loin de la montre en or.

Les joueurs d'Hein Vanhaezebrouck ont dominé une bonne partie de la rencontre mais ils ont dû attendre les arrêts de jeu et un but un peu venu de nulle part de Laurent Depoitre. Le coach des Buffalos a livré ses impressions au micro de Eleven.

"Je suis content, mais j'aurais quand même espéré prendre trois points. Je savais à l'avance que ce serait une rencontre difficile, mais ils m'ont surpris en jouant de façon très défensive. Ils ont eu de la chance car si on avait marqué notre première action, ils auraient dû sortir et nous aurions eu des espaces. Leur but vient un peu de nulle part mais il est superbe."

"Pour le reste, nous avons dominé, nous avons été dangereux, Yaremchuk a eu trois énormes occasions de marquer, c'est dommage que ce ne soit pas rentré. En étant positif, on est quand même revenu à la fin avec la bonne mentalité. Mais un point, dans notre situation, c'est peu".

La situation de La Gantoise, c'est surtout une onzième place avec 31 points, bien loin du top 4.