"Il ne pouvait plus s'entraîner avec le Club de Bruges car il n'a pas voulu prolonger"

Depuis ce joueur est parti dans une autre équipe.

Thibo Baeten a quitté le Club de Bruges cet hiver, direction les Pays-Bas et NEC Nimègue. En conférence de presse, son nouvel entraîneur Rogier Meijer est revenu sur la forme de son nouvel attaquant.

"Thibo est disponible, mais physiquement il est moins bien que les autres. Il a eu une pause de deux semaines en Belgique, et comme il n'a pas prolongé son contrat il ne pouvait pas s'entraîner avec l'équipe première."

Baeten n'a plus joué depuis le 18 décembre et le match entre Club NXT et Lommel.