Paul Onuachu a besoin de ses coéquipiers : "Je ne suis pas un joueur qui va dribbler"

Un juste avant la mi-temps, un juste après : le Taureau d'Or Paul Onuachu a de nouveau été d'une importance capitale pour le KRC Genk contre Zulte Waregem mercredi. Le Nigérian a déjà marqué 22 buts depuis le début de la saison.

"Marquer, c'est mon boulot", a déclaré le Nigérian en riant à l'issue de la rencontre. "Je sais mieux que quiconque que je ne suis pas un joueur qui va dribbler tout seul... J'ai besoin de mes coéquipiers pour marquer".

"Lors du premier but, Ito fait un travail fantastique. En tant qu'attaquant, il fallait que je sois là. Sur le corner lors du deuxième but, j'étais face à un joueur très grand et très fort (Seck, ndlr.). J'ai donc dû réfléchir rapidement pour me débarrasser de lui. Je n'ai pas fait cela par force, mais en changeant rapidement de direction", a déclaré le Nigérian qui a célébré son deuxième but par un spectaculaire saut périlleux. "J'ai appris cela alors que je vivais encore en Afrique, il y a longtemps. J'ai eu des problèmes de dos pendant un certain temps, alors je ne l'ai plus fait".