Maintenant ou jamais pour les Zèbres? "On va donner notre vie sur le terrain"

S'ils ont mis fin à leur série de cinq défaites consécutives, les joueurs du Sporting de Charleroi savent que c'est le moment ou jamais de frapper* et que le déplacement de samedi à Courtrai est une occasion de louper.

Le Sporting de Charleroi a su "stopper l'hémorragie", mercredi soir contre OHL, mais les Zèbres n'ont pas réussi à prendre trois points qui les auraient totalement replacés dans la course au top 4. Le déplacement à Courtrai sera donc crucial pour le Sporting. "Il faut absolument prendre des points, on approche de la fin de la phase classique et si on veut accélérer, il faut le faire maintenant", confirme Dorian Dessoleil.

Après six matchs sans victoire, les Carolos seraient en effet bien inspirés d'enfin regoûter au succès. Une victoire vaudrait d'ailleurs son pesant d'or d'un point de vue comptable, mais elle pourrait aussi faire du bien au moral après une période compliquée. Pourtant, le capitaine insiste: mentalement, les Zèbres sont toujours présents. "Le groupe sait ce qu'il a manqué ces dernières semaines et tout le monde a un état d'esprit positif", avance-t-il.

Ce sera une guerre, comme tous nos matchs pour l'instant.

Avec quatre points de retard et malgré le bilan d'un petit point sur 18 enregistré lors des six dernières sorties, le Sporting reste d'ailleurs dans les clous pour espérer finir dans le top 4. "On va y aller match par match et commencer par aller à Courtrai pour prendre les trois points", insiste Dorian Dessoleil.

Mais le capitaine le sait: ce n'est pas une partie de plaisir qui attend Charleroi sur la pelouse du Stade des Eperons d'Or: "On sait que ce sera un match compliqué. Surtout avec leur terrain qui n'est pas très beau. Mais le terrain sera le même pour les deux équipes. Ce sera une guerre. Comme tous nos matchs le sont pour l'instant. On va jouer comme si c'était le dernier et on va donner notre vie pour revenir avec les trois points."