Trebel, de retour dans le 11 ? Son impact peut être immédiat à Anderlecht

Adrien Trebel a retrouvé les terrains et a amené sa grinta sur la pelouse difficile du Canonnier mardi dernier ; peut-il débuter ce dimanche ?

Contrairement à certains observateurs, nous n'aurions pas qualifié l'entrée au jeu d'Adrien Trebel face à Mouscron "d'exceptionnelle" - le médian français a amené du dash, de la grinta, très utiles sur un terrain aussi délicat que celui du Canonnier, mais ce serait manquer de respect à la mi-temps loin d'être mauvaise d'Anouar Aït El-Hadj de considérer que Trebel a tout changé. "Il est monté en prouvant qu'il savait amener de la percussion, mais tous les entrants ont changé le match", estime de son côté Kompany. Bruun Larsen et Dauda sur les flancs ont en effet montré de belles choses, tout comme Dimata décisif sur le penalty.

Mais Adrien Trebel frappe d'emblée à la porte du 11. À ses côtés, Albert Sambi Lokonga est très à l'aise. "Plus à l'aise que quand il n'est pas là ? Je trouve que je me débrouille également bien à côté de Josh Cullen quand même", relativise Lokonga. Mais voilà : Cullen n'était pas là à Mouscron, et ne sera pas là ce dimanche contre Gand. Reste à se demander si Kompany éjectera un excellent Anouar Aït El-Hadj pour Adrien Trebel.

Sambi, El-Hadj ET Trebel ?

Et s'offre donc au coach anderlechtois une option intéressante : remplacer un Michel Vlap qui n'a pas l'air en odeur de sainteté (Kompany l'a remplacé à plusieurs reprises alors que le Néerlandais paraissait retrouver ses sensations, mais multipliait les mauvais choix offensifs) par Trebel, avec le Français et El-Hadj alternant entre un rôle de 8 et un rôle de médian infiltrateur. On connaît l'apport offensif d'Adrien Trebel, on sait qu'Anouar Aït El-Hadj y travaille ; à eux de prouver qu'ils peuvent coexister dans le système Kompany ...